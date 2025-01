Santiago Giménez y el Feyenoord reciben al Bayern Múnich en la Jornada 7 de la Champions

El Feyenoord de Rotterdam enfrentará este miércoles 22 de enero al Bayern Múnich en el Stadion Feijenoord, mejor conocido como De Kuip, en la séptima jornada de la UEFA Champions League. Este enfrentamiento podría ser un punto de inflexión para el equipo neerlandés, que busca salir de una racha irregular en la Eredivisie y consolidarse en el torneo continental.

Santiago Giménez, delantero mexicano, expresó su entusiasmo por el partido: “Es una gran oportunidad para enfrentarnos a uno de los clubes más grandes de Europa. Hemos analizado videos de equipos que han vencido al Bayern, y sabemos que el contragolpe será clave. Debemos luchar para dar el siguiente paso”.

Giménez destacó que el equipo tiene que mostrar su mejor versión: “En situaciones como esta, los verdaderos equipos salen adelante. En los últimos partidos merecimos más, pero no concretamos nuestras oportunidades. Eso tiene que cambiar”.

Por su parte, el entrenador Brian Priske habló sobre la falta de consistencia en el equipo tras el empate reciente ante Willem II: “Nos falta continuidad. En algunos momentos mostramos intensidad, pero en otros no. En un club grande no pueden haber altibajos como estos. Mañana no solo será cuestión de táctica, sino también de garra”, declaró.