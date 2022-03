“Hipócrita”, Ángel Reyna explota contra Gignac por gol al Veracruz

“Perro mentiroso! Ahora resulta... Sí ahí dijiste lo contrario. Hipócrita!” , así escribió el ex futbolista, quien estuvo presente en la cancha del Pirata Fuente , el 18 de octubre de 2019, cuando se dio el alto al juego y Gignac anotó un gol que “no quería meter” .

Después de que se diera a conocer que André-Pierre Gignac mencionada estar arrepentido por el gol que le anotó al Veracruz , mientras estos realizaban una protesta por la falta de pagos que sufrían, el ex jugador de los Tiburones -Ángel Reyna- le respondió a delantero de Tigres llamándolo “p*rro mentiroso” e “ hipócrita ”.

¿QUÉ DIJO GIGNAC?

Durante un programa deportivo, el 10 de Tigres expresó que “hubo muchos malentendidos, al inicio era un minuto, después tres minutos; yo quería meter un gran zarpazo en la tribuna, a veces me salen goles increíbles, esa vez entró, la verdad ya habían pasado los tres minutos, pero no quería meter el gol. Yo después de ese partido marqué a la Federación y les pedí que me quitaran el gol, es una mancha que tengo aquí en México, estoy arrepentido”.

Este comentario había aclarado lo ocurrido durante ese partido de la Apertura de 2019, sin embargo, ahora se queda en duda por lo dicho por el exjugador del América, quien aseguró -en aquel momento- que el francés no tenía “buen corazón” al no unirse al movimiento de justicia.