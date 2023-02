CDMX.- Hugo Sánchez confirmó en el programa “Futbol Picante” de ESPN que está en pláticas con la directiva de Cruz Azul, siendo uno de los candidatos para convertirse en técnico del equipo tras el cese de Raúl “Potro” Gutiérrez.

El “Pentapichichi” aseguró estar ilusionado en ser de nuevo timonel de un club en la Liga MX, asegurando que estará “encantado” de ser el elegido para estar al frente de La Máquina.

“Fue una charla muy amena, primero agradecerles la invitación, soy uno de los candidatos, no sé si sean dos, tres, cuatro, no sé cuántos sean, si soy el elegido, estaré encantado de contribuir a la causa para sacarlo adelante.

“Estoy entusiasmado, ilusionado, cosa que no me pasaba desde que empecé a dirigir a Pumas, como club, y obviamente con la selección, que siempre he estado entusiasmado e ilusionado.