Inter se impone al Milan y se acerca a la Final de la Champions

Con una autoridad y una solvencia abrumadora, el Inter atropelló al Milan, por marcador 0-2, con una primera parte de dominio absoluto y una segunda mitad de gestión inteligente que le acercaron a su reencuentro con la gloria, cerca de una Final de Champions League a la que no accede desde que levantara “La Orejona” en 2010 y que tiene a 90 minutos.

Con todos los focos apuntando a San Siro, con todo el planeta pendiente del Derbi della Madonnina, un partido que no se daba en Champions desde la temporada 2004-05, hubo un equipo que se hizo grande y otro que no estuvo a la altura y al que las cosas no le fueron como esperaba.

El Inter dominó el partido y jugó con desparpajo un duelo que va mucho más allá en la ciudad de Milán. Saltó a un estadio que conoce a la perfección pero que estaba vestido con los colores del máximo rival. No le importó. Se sintió en casa igualmente. Jugó como si hubiera disputado unas semifinales estas últimas cinco temporadas y convirtió lo que se presentaba como una eliminatoria igualada en un baño futbolístico, especialmente en la primera mitad.

Y es que tan solo ocho minutos tardó Edin Dzeko en abrir el marcador. Asentado como delantero titular en las grandes citas, el bosnio volvió a responder a su técnico, esta vez con un remate casi acrobático en un saque de esquina con el que silenció la mayor parte de San Siro.