J.J Watt, ¿un adiós definitivo o un regreso inminente a los Texans de Houston?

El icónico jugador de fútbol americano J.J. Watt ha dejado la puerta entreabierta para un posible retorno a la NFL en caso de que los Texans de Houston lo requieran, pero ha declarado que este año marcará el final de esa posibilidad.

Watt, quien se retiró al final de la temporada 2022, compartió sus comentarios durante su evento anual de softbol benéfico en Houston, donde expresó su gratitud por su exitosa carrera y su aprecio por el momento actual en su vida personal.

“Me siento muy afortunado; tengo una esposa increíble, un hijo maravilloso y he disfrutado de 12 grandes años en esta liga”, dijo Watt a los reporteros. “Estoy muy agradecido de haberme retirado sano y jugando a un alto nivel. Le dije a DeMeco [Ryans, el entrenador en jefe de los Texans] el año pasado que no me llamara a menos que realmente lo necesitara, pero que si alguna vez lo hiciera, estaría allí para él. Este es el último año que lo diré, porque no seguiré entrenando como lo he estado haciendo”.

El exdefensivo, de 35 años, jugó junto a Ryans en los Texans en 2011, la primera temporada de Watt en la NFL y la última de Ryans en Houston.

Desde entonces, Ryans se ha convertido en el entrenador en jefe del equipo, llevándolos a un récord de 10-7 la temporada pasada y una victoria en la Ronda de Comodines.

“Sabe que, si alguna vez realmente lo necesita, estaré allí para él”, dijo Watt sobre Ryans. “Pero no anticipé que eso sucediera, porque tienen un equipo muy bueno. Espero que todos se mantengan sanos, jueguen bien y no necesiten de mí. Estaré feliz viéndolos y disfrutando desde el sofá”.