La presidenta Sheinbaum continua con la contratación de médicos cubanos para IMSS Bienestar

El comunicado emitido por el jefe de la diplomacia estadounidense indica que la administración de Donald Trump tomó medidas ‘para imponer restricciones de visado a varios funcionarios gubernamentales centroamericanos y a sus familiares por su vinculación con el programa de trabajos forzados del régimen cubano’.

Según Washington, el objetivo es ‘apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad’ y ‘la rendición de cuentas de quienes contribuyen a un sistema de trabajo forzado’.

El anuncio no especifica a qué país o países se refiere, no obstante, esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al tema y rechazó que los médicos cubanos estén bajo estas condiciones de trabajo.

‘Primero, no es trabajo forzado, tendría que demostrarse (...) hasta ahora no se nos ha hecho saber nada en particular para México.’

‘En el caso de México hay un contrato con Cuba y otros países por el problema que tuvo México en el período neoliberal, que dejaron de formarse médicos. Hay un contrato para que médicos cubanos ayuden a la población en México, entonces no vemos ningún problema en eso. Es legal, es abierto y no tiene problema’, afirmó.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que debe de demostrarse que los médicos de Cuba en misiones en otras naciones son explotados, para poder imponer estas restricciones, e indicó que, hasta el momento, Estados Unidos no ha informado sobre este tema al gobierno mexicano.