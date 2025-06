$!Saltillo: Por iniciar obras de casas en fraccionamiento sustentable; sugieren se vendan entre 700 mil y 1.2 millones de pesos

El documento detalla que las empresas que y/o constructoras que participan en el proyecto desarrollando la vivienda son las siguientes: OMNIA Desarrollos y Servicios, IMOVLE S. A de C. V, PDK S. A de L. V, EDIPROVH S.A de C.V, COLUMBUS MX ASESORES S. C., DESARROLLOS MULTIFACETICOS S. A de C. V., INMOBILIARIA REY-ZA S. A DE C. V. “y dos constructores sin razón social”.

El terreno total del proyecto consta de 93 mil 137.26 metros cuadrados que se dividen de la siguiente manera: Área vendible habitacional: 49 mil 124.68 m2, Área vendible comercial: 2 mil 518.15m2, Área municipal: 7 mil 890.13 m2, Área de planta tratadora: 353.09 m2, Área de vialidad: 33 mil 250.61 m2.

Es decir que el fraccionamiento se dividirá en 468 lotes habitacionales, o lotes comerciales, un lote municipal y un lote para la planta tratadora.

“De igual forma informo, que algunos de los desarrolladores ya están programando la construcción de las viviendas en las próximas semanas, por lo que actualmente no existen viviendas terminadas”, complementó la Sevot en la respuesta a la solicitud.