Jannik Sinner domó al anfitrión Taylor Fritz y se consagra campeón del US Open 2024

El italiano Jannik Sinner cerró este domingo una de las semanas más intensas y emocionantes de su carrera al conquistar el US Open . El número uno del mundo logró su segundo grand slam tras una serie de acontecimientos que lo mantuvieron en el centro de la polémica y la atención mediática.

En una rueda de prensa previa al torneo, el italiano expresó su determinación: “Por supuesto no es ideal lidiar con esto justo antes de un grand slam, pero sé que no he hecho nada malo. Siempre respeto las reglas y siempre lo haré”.

En el torneo, Sinner demostró su fortaleza en la pista. Aunque comenzó con un susto al perder un set ante el estadounidense Mackenzie McDonald (n.140), pronto se recuperó y avanzó con solidez, con solo un set más perdido en Semifinales. La ausencia de Novak Djokovic (n.2) y Carlos Alcaraz (n.3) en el cuadro aumentó sus probabilidades, y el italiano se mantuvo firme, enfrentando con éxito a rivales como Daniil Medvedev en Cuartos de Final.