¿Jordan Love fuera toda la Temporada 2024 de la NFL? Malik Willis sería el QB titular de Packers ante Colts

El entrenador de los Packers de Green Bay, Matt LaFleur, aún no ha descartado la opción de que Jordan Love juegue el domingo contra los Colts de Indianápolis, a pesar de que el quarterback se encuentra en proceso de recuperación de una lesión en la rodilla que le ha impedido participar en los entrenamientos.

Love sufrió un esguince en el ligamento medial colateral de su rodilla izquierda durante el partido inaugural de la temporada, donde los Packers cayeron por 34-29 ante los Eagles de Filadelfia. LaFleur comentó que no es estrictamente necesario que Love entrene esta semana para estar listo para jugar el domingo.

“Sin embargo, como he mencionado, necesita recibir la autorización médica”, dijo LaFleur. “Es fundamental que él pueda protegerse y tenga la confianza necesaria para salir al campo. Hasta que eso no ocurra, no lo consideraremos”.

Mientras Love continúa su recuperación, Malik Willis se prepara para asumir el rol titular con Green Bay, menos de tres semanas después de ser adquirido por los Packers procedente de los Titans de Tennessee.

Willis compartió sus pensamientos sobre su familiaridad con el libro de jugadas: “No estoy seguro de querer asignarle un porcentaje. Simplemente hacemos lo que podemos cada día; tratamos de diagnosticarlo y estudiarlo la noche anterior para poder ejecutarlo en el campo”.