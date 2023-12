Juan Cuadrado, del Inter de Milán a... ¿El América en la Liga MX?

“Ahora mismo siempre he pensado en estar acá (Europa) otros dos, tres años, pero obvio, si sale algo bueno... siempre me ha llamado la atención Estados Unidos, sentirme cerca de casa. México también me parecería una buena opción, y claro, si se da la oportunidad me encantaría”.

Aunque no reveló ningún nombre en específico, la especulación gira en torno al Club América, tal como con Alexis Sánchez, quien aseguró que ha escuchado del club gracias a su paisano Diego Valdés.

Por su parte, el jugador colombiano agregó que jugar en este continente le sería ideal, debido a que estando en Europa le es muy complicado visitar a su familia en Colombia.