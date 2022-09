Sin embargo, la única persona que parece no haber cambiado nada a pesar del éxito de Judge , es el propio Judge , el hombre que se para en la caja de bateo, día tras día, soltando conexiones trepidantes y buscando leyendas. Judge conectó el domingo sus jonrones 58 y 59 de la temporada durante la victoria 12-8 de los Yanquis sobre los Cerveceros el domingo, poniéndose a sólo dos cuadrangulares del récord para la Liga Americana de MLB en poder de Roger Maris .

“Yo espero que rompa el récord de los Yanquis ”, dijo Brent Suter de los Cerveceros . “Simplemente no quería que lo hiciera hoy contra nosotros”.

“Es histórico”, dijo el derecho de los Yanquis , Gerrit Cole . “Es la temporada ofensiva más grandiosa que he visto en persona. Es maravilloso. Yo lo estoy disfrutando, de verdad. Es impresionante”.

Con 59, Judge tiene ahora la marca de más bambinazos en una temporada en la Liga Americana para un bateador derecho, pasando a Jimmie Foxx (1932) y Hank Greenberg (1938). El domingo fue, además, su 11mo juego de con más de un cuadrangular en el 2022, empatando a Greenberg (1938) y Sammy Sosa (1998) con la mayor cantidad en una campaña.

“Esto es algo que no se ha visto en esta época”, dijo el primera base de los Yanquis, Anthony Rizzo. “Es realmente impresionante y divertido. Yo sé que hay un debate sobre (Shohei) Ohtani y el JMV. Pero Judge, esta es su temporada.

“El mundo ha cambiado desde que Maris persiguió y rompió el récord de 60 jonrones que había establecido Babe Ruth en 1927, cuando la atención que le prestaban narradores y periodistas de Nueva York ocasionó que Maris perdiera parte de su cabello. La televisión por cable no existía en esa época, por no hablar de los teléfonos celulares y las redes sociales.

Judge pareciera estar navegando sin problemas a través de todo ese ruido que generan el récord de Maris, la Triple Corona y cualquier otra potencial distracción. Su secreto es simple, centrar toda la atención en lograr que el equipo gane, el factor más importante para él.

“Yo apagó todo eso”, explicó Judge. “Trato de mantenerme lo más alejado posible de todas esas cosas. Si tienes un mal juego, van a decir algo. Si tienes un buen juego, van a decir algo. Yo simplemente me enfoco en lo que tengo que hacer aquí. Me enfoco en ayudar a este equipo. Las opiniones de mis compañeros y coaches, eso es lo que me importa a mí”.