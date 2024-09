‘Jugué contra mí mismo’, afirma Carlos Alcaraz ser sorpresivamente eliminado del US Open

Carlos Alcaraz, tercer clasificado en la ATP y reconocido como uno de los mejores tenistas del mundo, sufrió una inesperada derrota ante Botic van de Zandschulp, número 74 del ranking, en la segunda ronda del US Open 2024, el último Grand Slam de la temporada.

Tras el encuentro, Alcaraz se presentó en la conferencia de prensa para ofrecer su perspectiva sobre el resultado en el Arthur Ashe Stadium.

El español había acumulado 15 victorias consecutivas en torneos de Grand Slam y aspiraba a convertirse en el tercer tenista en ganar Roland Garros, Wimbledon y el US Open en un mismo año, un logro que solo han alcanzado su ídolo Rafael Nadal (2010) y el legendario Rod Laver (1969).

“En este momento no sé qué decir. Siento que él jugó un gran partido. Pensé que me daría más puntos fáciles, pero tuvo pocos errores, lo que me sorprendió y desconcertó un poco”, comentó.

Alcaraz continuó: “Mi nivel se mantuvo constante durante todo el partido, pero no fue suficiente para ganar o para seguir luchando. Cometí demasiados errores”.

Sobre las exigencias del calendario competitivo, el murciano expresó: “Es realmente duro. He jugado muchos partidos recientemente entre Roland Garros, Wimbledon y los Juegos Olímpicos. Me tomé un breve descanso después de los Juegos, pero quizás no fue suficiente. Probablemente llegué a Nueva York con poca energía”.

Sin embargo, Alcaraz enfatizó que no quiere utilizar esto como una “excusa” para justificar su derrota. “No quiero dar excusas por esto, pero sí fue muy difícil. Tal vez necesito más días de descanso antes de torneos importantes. Debo reflexionar y aprender de esta experiencia”, añadió.