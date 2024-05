Julián Quiñones apunta a dejar América tras histórica conquista del bicampeonato: ‘me voy contento’

Inesperadamente, el delantero colombiano Julián Quiñones, quien recientemente inscribió su nombre en la historia del fútbol mexicano al ganar su sexto título de Liga MX y conseguir el bicampeonato con el América, podría estar considerando su futuro lejos del equipo azulcrema.

Quiñones, quien llegó a las Águilas en el Apertura 2023 proveniente del Atlas, donde también logró un bicampeonato, ha sido una figura clave en el reciente éxito del América. Sin embargo, tras solo dos torneos con el equipo, el delantero podría haber disputado su último partido con las Águilas.

Durante la celebración del título, Quiñones fue cuestionado sobre su futuro. Su respuesta dejó entrever la posibilidad de una salida del club.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Campeón de campeones!: América es bicampeón de la Liga MX 2024

“Si me voy, me voy contento. Porque cumplí con las expectativas, cumplí en lo individual y en lo colectivo y le dejo algo a esta institución, algo que se va a recordar para toda la vida. Estoy feliz por mis compañeros, por esta institución que se lo merece. En lo individual me voy contento, porque hice todo lo que pedían y di todo de mi”, reveló Quiñones ante los medios.