Keylor le dice NO al Toluca; amarra con Newell’s Old Boys

El portero costarricense Keylor Navas, de 38 años, se ha convertido oficialmente en el nuevo guardameta del Newell’s Old Boys de Argentina. Con esta incorporación, el ex jugador del Real Madrid regresa a Sudamérica para ser parte del fútbol argentino, tras haberse barajado su nombre como opción para equipos de la Liga MX, en particular, los Diablos Rojos del Toluca.

El club rosarino anunció su llegada a través de redes sociales, generando una gran expectativa entre los aficionados. “Una leyenda internacional llega al Parque...otra vez. Orgullosos de anunciarles que Keylor Navas es el nuevo arquero de Newell’s Old Boys. ¡Bienvenido a tu nueva casa! LA HISTORIA DEL FÚTBOL”, publicó la cuenta oficial del equipo pampero.

Por su parte, el Toluca había mostrado interés en sumar al arquero tico como reemplazo del brasileño Tiago Volpi, quien recientemente dejó el equipo. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron, y Navas decidió aceptar la propuesta de la “Lepra”, convirtiéndose en una de las contrataciones más destacadas del balompié sudamericano para el próximo torneo.

TE PUEDE INTERESAR: Con la llegada de Luka Romero a Cruz Azul, LaLiga se queda sin mexicanos después de 24 años

Keylor Navas llega con un impresionante palmarés, que incluye múltiples títulos de Champions League, ligas europeas y participaciones en Copas del Mundo con la selección de Costa Rica. Su fichaje por Newell’s Old Boys promete aportar experiencia, calidad y liderazgo a un equipo que busca competir al más alto nivel en el torneo argentino.

El debut de Navas con la camiseta rojinegra podría darse en los próximos días, mientras los hinchas del club rosarino esperan con ansias verlo en acción bajo los tres palos del Estadio Marcelo Bielsa.

LA TRAYECTORIA DEL PORTERO COSTARRICENSE:

Deportivo Saprissa (2005-10)

Albacete Balompié (2010-12)

Levante U. D. (2011-12)

Levante U. D. (2012-14)

Real Madrid C. F. (2014-19)

Paris Saint-Germain F. C. (2019-24)

Nottingham Forest F. C. (2023)

C.A. Newell’s Old Boys (2025-presente)