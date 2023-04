La espera ha concluido: Aaron Rodgers es nuevo QB de los Jets de Nueva York

Después de casi dos meses de especulaciones y negociaciones, lo esperado llegó a puerto final. El quarterback Aaron Rodgers ha sido firmado por los Jets de Nueva York, luego de pasar 18 años con los Packers de Green Bay.

El elegido en el lugar número 24 del Draft 2005 de la NFL, fue parte de un sustancioso intercambio entre ambos equipos de la máxima liga de futbol americano en Estados Unidos.

Según el reportero especializado Adam Schefter, los términos del acuerdo incluyen que los Jets obtengan a Rodgers y una selección de quinta ronda este año (No. 170 en general), mientras que los Packers obtendrán una selección de segunda ronda (No. 42 en general), una selección de sexta ronda (No. 207 en general) y una selección de segunda ronda condicional en 2024 que se convierte en la primera si Rodgers juega el 65 por ciento de las jugadas.

Los equipos también intercambiarán selecciones en la primera ronda, lo que significa que los Packers ahora tendrán la selección No. 13 y los Jets elegirán la No. 15, el Draft que se llevará acabo este jueves 27 de abril.

El canje entre los clubes llega después de que el propio Rodgers anunciara en “The Pat McAfee Show” hace ya más de 40 días que tenía la “intención” de continuar su carrera profesional en la NFL con los Jets, luego de pasar los primeros 18 años con Green Bay.

Según el propio Schefter, el quarterback de 39 años utilizará la playera número 8, con el que jugó a nivel colegial en California.