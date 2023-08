La Formula 1 está de luto: Muere ‘Formulino’, el gato de la suerte del autódromo de Imola

Añadieron que no había fans de la F1 que no lo conociera cuando les daba la bienvenida en la pista: “No hay amante del automovilismo que no lo recuerde, dispuesto a recibir a cualquiera que llegue al edificio del circuito”, ya que el gato disfrutaba de pasear por las instalaciones y saludar a los asistentes.

A modo de despedida perpetua dejaron el siguiente mensaje “Te extrañaremos más de lo que podemos expresar. Siempre serás nuestro Formulino”. Esta publicación también fue compartida por la cuenta oficial del autódromo, donde cientos de fans brindaron sus condolencias.

Sin duda alguna, el fallecimiento de Formulino ha afectado a los pilotos y fanáticos, quienes no lo pudieron ver en la competencia Gran Premio de Emilia Romagna de este año debido a que las fuertes inundaciones provocaran que fuera cancelada.

En ese entonces, los fanáticos preguntaron sobre la condición de Formulino a su dueña, Elena Penacci, quien declaró “Han salido muchas noticias sobre Formulino...pero él está bien”.

CÓMO SE CONVIRTIÓ EN EL GATO DE LA SUERTE

El gato, de 16 años, se hizo famoso en el año 2020 durante pandemia, al estar presente en el paddock, la zona más privilegiada para los fanáticos de las carreras, conviviendo con el personal y los asistentes del evento; inclusive pasó momentos con los pilotos Lewis Hamilton y Sebastian Vettel.

En ese año, Formulino decidió pasar el rato en el garage de Lewis Hamilton, después de que Mercedes le diera un acceso VIP para el área; en ese momento, el piloto británico ganó el Gran Premio Imola, atribuyendo su victoria a la suerte proporcionada por el pequeño felino.