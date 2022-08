“No pienso [en los diferentes lanzadores]”, dijo Pujols . “Espero poder dar otro el martes ante un serpentinero que no haya enfrentado. Hago mi tarea. Me esfuerzo, confío en el proceso y trato de ejecutar, sin importar a quién estoy enfrentando”.

Como si haber conectado el jonrón 693 de por vida no fuera suficiente, Pujols empató a Barry Bonds en la primera posición en la historia de Grandes Ligas tras volarse la cerca contra el 449 no lanzador. Pujols prendió un pitcheo a la altura de las letras del zurdo Drew Smyly y lo mandó a volar por todo el jardín izquierdo-central en el Wrigley Field para la única carrera de la noche en la victoria de San Luis por 1-0 sobre los rivales Cachorros . El triunfo fue el octavo seguido para los Cardenales y el octavo de la campaña en 12 encuentros en contra de los Cachorros.

El veterano ha sacudido seis vuelacercas en siete partidos. Ahora está a tres bambinazos de alcanzar a Alex Rodríguez en el cuarto lugar de la lista histórica de las Mayores, y está a siete de entrar al exclusivo club de los 700 jonrones. Junto a su línea de 106.1 mph que dio contra el muro en el segundo episodio del encuentro del lunes, Pujols registró el 940mo partido de su carrera con dos imparables o más -- que lo colocan de 10mo en la historia de MLB.

Publicidad

Junto con la línea, Pujols tuvo su juego número 940 con dos imparables o más en su carrera, ubicándose en el décimo lugar en la historia de las Ligas Nacional y Americana.

“No importa ante quién estoy jugando. Voy a salir a hacer mi trabajo. Lo he hecho durante 22 años”, comentó. “No me sorprendo. Cuando has sido bendecido con un talento especial por Dios, y además trabajas duro y con dedicación, no te sorprendes”.