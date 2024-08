La mexicana Giuliana Olmos y Alexandra Panova se preparan para el US Open 2024 tras alcanzar la Final en Monterrey

En el US Open 2024, Olmos y Panova se enfrentarán en su primer partido de dobles femenil el próximo miércoles 28 de agosto a la serbia Nina Stojanović y la neerlandesa Arantxa Rus. Este encuentro será clave para establecer el tono de su participación en el torneo, que se lleva a cabo en las canchas duras de Flushing Meadows, Nueva York.

El US Open 2024, que comenzará oficialmente el 26 de agosto y se extenderá hasta el 8 de septiembre, contará con la participación de algunas de las mayores estrellas del tenis mundial. En el cuadro masculino, figuras como Novak Djokovic, quien ha ganado el US Open en cuatro ocasiones y llega como el campeón defensor tras obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, están listas para competir. Además, estarán presentes jugadores como Carlos Alcaraz, campeón del US Open en 2022, y Jannik Sinner, quien ha consolidado su lugar en la cima del ranking.