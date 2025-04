Anticipan pérdida de turistas en México por recesión

Los destinos nacionales recibirán menos turistas mexicanos y estadounidenses por la recesión económica que desatará la guerra comercial, advirtieron especialistas consultados por El Universal.

Para este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, que arrancó ayer y concluye el 26 de abril, la Secretaría de Turismo (Sectur) calcula que 14 millones 756 mil viajeros se desplazarán por el país, 2.1% más que en la misma temporada de 2024. Sin embargo, la llamada industria sin chimeneas enfrentará fuertes vientos en contra en lo que resta del año.

”Los aranceles no nos causarán algún problema directamente en la actividad turística, pero sí los impactos que estos llegarán a tener en la economía, ya que una recesión sería un impacto muy fuerte en la industria”, opinó el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Braulio Arsuaga.

A principios de año, el CNET y el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC, por sus siglas en inglés) esperaban que el ingreso de divisas por el turismo internacional crecería 3% en 2025 y que la llegada de visitantes por avión aumentaría 1.5%, pero, a la luz de los recientes acontecimientos, estas cifras deberán revisarse a la baja.

El director de STARC, Francisco Madrid, indicó que, más allá de Semana Santa, el escenario para la actividad turística en México es complejo, puesto que los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump pueden redundar en un escenario recesivo para su país.

”Dada la dependencia que tenemos con Estados Unidos, la situación sería difícil para el periodo vacacional de verano y lo que resta del año”, previó el también exsubsecretario de la Sectur y colaborador de esta casa editorial.

Los datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob) señalan que 22.3 millones de turistas extranjeros arribaron por avión el año pasado, de los cuales 63.4% o 14.1 millones tenían nacionalidad estadounidense.

“Hoy es muy difícil hacer estimaciones, porque hay un entorno de incertidumbre global producto de esta guerra comercial que parece haber declarado Estados Unidos”, comentó Madrid.

La economista en jefe de banco Base, Gabriela Siller, advirtió que si la Unión Americana está ya o cae en recesión, no hay forma de que México pueda esquivarla.

El golpe será paulatino

Para el especialista en economía turística de Grupo Empresarial Estrategia (Gemes), Humberto Molina, conforme vaya transcurriendo 2025, la demanda de servicios irá disminuyendo, resultado de la desaceleración de la economía de México y Estados Unidos.

Las últimas cifras muestran una caída en el empleo y ante la incertidumbre que existe, la gente empieza a ser más cuidadosa con los gastos no esenciales, como los viajes, explicó Molina.

El año pasado, el tráfico de pasajeros nacionales se vio afectado por la reducción de operaciones de Volaris y Viva Aerobus, debido a la revisión de los motores Pratt & Whitney en algunos aviones Airbus, lo que dejó en tierra a más de 50 aviones en diferentes periodos.

Todavía hay aviones en tierra, pero Semana Santa y Pascua puede ser una temporada buena con la posibilidad de superar los resultados de 2024, proyectó Arsuaga, quien también es director ejecutivo de la cadena de hoteles Grupo Presidente.

La confianza de los mexicanos sobre sus posibilidades económicas para salir de vacaciones repuntó durante marzo, después de cuatro meses a la baja, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor del Inegi.

”En un principio, con la información que me comparten los representantes empresariales, creo que vamos a tener un periodo similar en lo que hace el mercado nacional. No se ve evidencia como para pensar que habría un crecimiento singular en esta ocasión, pero tampoco cifras menores”, expuso Madrid.

Esta vez la Semana Santa llega relativamente tarde en el calendario vacacional, pues en otros años alcanza a empalmar con la época de invierno y por esa razón será una temporada normal, dominada por el mercado nacional.

CAUTELA VACACIONAL

Desde el punto de vista de Molina, a diferencia de otros años, las familias serán más cuidadosas con su gasto, mediante planes económicos en cuanto al alojamiento y los tours que toman, así como el consumo en alimentos y bebidas, pero seguirán viajando principalmente a los destinos de sol y playa.

Molina destacó que Acapulco es un destino clásico en esta temporada, en especial para los habitantes de la Ciudad de México, pero, tras el impacto de los huracanes Otis y John, la recuperación de la infraestructura hotelera todavía se encuentra por debajo de 100%.

Arsuaga reconoció que se sabe poco de Acapulco debido a que mucha gente no ha acabado de poner en orden sus segundas casas, lo que puede beneficiar a la oferta hotelera.

”Creo que el puerto tendrá un reto grande, porque todavía tiene muy pocos vuelos, entonces será turismo carretero, pero de menor volumen, derivado de que aún no están la mayor parte de los departamentos listos”, explicó.

Madrid es optimista sobre Acapulco. “Tengo la impresión de que la parte hotelera está bastante avanzada, aunque no completamente recuperada, pero no sucede así con la parte de nuevas residencias, departamentos, inmuebles de superficie, que no han tenido una primera remodelación, lo que está afectado el inventario”.

Molina mencionó que los problemas de inseguridad seguirán afectando a algunos destinos, pero también dependerá de las medidas que tomen las autoridades.