Las Racers no encuentran el camino a la victoria

Las Racers de Saltillo tuvieron un fin de semana complicado, cayeron en los dos partidos de la serie ante las Lobas de Aguascalientes, a pesar de contar con el apoyo de la afición en la grada. El equipo de casa llegó a 10 derrotas en la competencia liguera, mejoró su accionar notablemente, pero sigue sin poder probar las mieles de la gloria.

En el primero de la cartelera, las velocistas trataron por todas las vías posibles, pero la ofensiva hidrocálida salió inspirada y selló la victoria para su causa por un score final de 63-81. Las de casa quedaron heridas, pero la mejoría en su esquema de juego fue notoria sobre la duela.

Con la intención de saldar cuentas pendientes, las saltillenses se midieron al tú por tú en el segundo capítulo. El primer cuarto fue una verdadera batalla de guerreras en el entarimado, un 21-22 le daba la ventaja parcial a las Lobas. En el segundo episodio, Larry (Racers) sufrió una grave lesión en el pie derecho, saliendo por unos momentos del partido, el score al medio tiempo terminó 38-37 en favor de las locales.

Las actuales campeonas de la LMBPF no se permitieron perder un cuarto más en el compromiso, se llevaron el tercer lapso con marcador de 56-61, a pesar de que Larry (Racers) regresó al cotejo y se hizo presente en más de una ocasión. En el definitivo, las de la ciudad capital no bajaron los brazos hasta el silbatazo final, una Leyda Macías (Racers) aguerrida e inspirada lideró la quinteta de las rápidas, pero lamentablemente no alcanzó el tiempo y sucumbieron por final de 77-84.

Yaima Boulet (Lobas) acaparó todos los reflectores, la estrella de las monarcas consiguió 40 puntos a cuenta personal y se mantiene como la mejor en ese ámbito en el presente certamen.

Racers enfrentará en calidad de visitante la próxima semana a las Atléticas de Monterrey, en la que será la última serie de la primera vuelta de la LMBPF. El cuadro saltillense tratará de conseguir su primera victoria, en la segunda vuelta el objetivo será pelear por un boleto para la fase de play-offs.