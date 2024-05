Lenny Kravitz a la Final de la Champions League: el rockero dará el show para el duelo entre el Real Madrid y el Dortmund

La Final de la Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund tendrá un aliciente especial: la realización del show artístico que encabezará el intérprete de rock, Lenny Kravitz, en el Estadio de Wembley.

El cantante de obras como “Are you Gonna Go my Way”, “Again”, “Fly Away”, entre otras, abrirá con su concierto el duelo en el que se enfrentarán Merengues y los Black and Yellow, para definir al ganador de “La Orejona”.

Será el próximo 1 de junio cuando se realice dicho encuentro, mismo que tendrá como ganador al vencedor entre el Madrid y el Dortmund.

“Me siento verdaderamente lleno de energía. Va a ser un evento tan emocionante antes de una final que significa mucho para todos. Es una excusa perfecta para reunirnos y disfrutar de un poco de música”, declaró Kravitz, ganador de cuatro Grammys, con 11 álbumes de estudio y 40 millones de copias vendidas en toda su historia.