Desde el último éxito de Batman con la hija Zoë como la nueva Catwoman, Lenny Kravitz impone el famoso apellido en el mundo del cine. Pero él también es noticia en Hollywood, desde que la canción ‘Road To Freedom’ de la producción de Netflix ‘Rustin’ lo dejó en el camino de la competencia del Oscar, aunque quedó nominado el protagonista Colman Domingo. Después de haber figurado en la resumida lista de las posibles canciones nominadas, tal cual como Dua Lipa con ‘Barbie’, al mismo nivel que Margot Robbie o la directora Greta Gerwig, Lenny también quedó afuera de la competencia por otras dos canciones favoritas de ‘Barbie’ (Ryan Gosling con ‘I’m Just Ken’ y Billie Eilish con ‘What I Was Made For’). Y fuera de la alfombra roja, nos recibió para hablar del tema. ¿Molesta haber quedado fuera del Oscar a pesar de haber estado en la preselección de las posibles nominaciones? “Lo bueno de hacer música para el cine es que es para otras personas. No es para mí. Pasa por el personaje, por la visión del director que en este caso es el productor de la música. Yo solo disfruto el momento dentro del estudio. Vengo componiendo música desde hace años y cuando trabajo para otras personas, la experiencia también es muy diferente”. ¿Cómo hubieras reaccionado si en la gran noche del Oscar hubieran mencionado tu nombre al abrir el sobre de la categoría como Menor Canción Original? “Amo la vida y sé de donde vienen todas mis bendiciones, más allá de lo difícil que pueda ser el trabajo que hago. Dios me ha dado mucha fuerza y la bendición, porque hay mucha gente que trabaja muy duro y no llega a cumplir sus sueños. Desafortunadamente, el éxito no pasa por ahí. Soy afortunado y soy también un agradecido. Es algo que nunca voy a poder olvidar. Me despierto todos los días completamente agradecido por todo aquello que a veces no nos damos cuenta que logramos. Y este viaje es también muy interesante. Pero creo que estoy en este mundo para aprender y crecer, para representar y amar lo mejor que pueda”.

¿Cómo fue que te contrataron en Netflix para componer la canción de la película ‘Rustin’ que incluso la recomendó el mismísimo ex Presidente Obama? “Los productores me llamaron para decirme que habían hecho una película maravillosa sobre Bayard Rustin y me la mandaron para que la viera”. ¿Y sabías quien fue Rustin para la historia de Estados Unidos? “Justamente lo primero que me sorprendió es lo poco que yo sabía sobre él. Y me molestó bastante, pero fue la chispa que alimentó la llama para que la gente lo conozca, porque yo crecí en una familia donde aprendí mucho sobre los derechos civiles. Mi madre era una de esas personas en los años 60. Y es un verdadero privilegio representarla de la mejor manera. Apenas me senté en el piano, con el primer acorde, terminé componiendo la canción ‘Camino a la Libertad’ (Road to Freedom). Fue una experiencia hermosa, porque antes también había tenido muchas charlas con el director George Wolfe. Era su película y la letra de mi canción necesitaba contar lo que él quería mostrar. La canción recién aparece al final, en los títulos y él tenía ideas muy específicas. Fue muy interesante, porque no sentí que estaba trabajando solo, cuando en general estoy acostumbrado a escribir y producir solo, incluso tocando todos los instrumentos. Fue hermoso”. ¿Qué es lo que más te inspiró de ‘Rustin’, para componer la canción? “El solo hecho de ser alguien que hizo tanto, sin ser reconocido por la virtud de no ser aceptado en aquel momento... Sabemos todo lo que nos dejó Martin Luther King, el hermoso discurso de la Marcha de Washington quedó grabado por siempre en nuestros corazones, pero aquí está la persona que estaba detrás de todo esto. Y yo quería contar esa historia. Quería que todos supieran lo que hizo este hombre”.

¿El director te impuso algunas condiciones para incluir en la canción? “Insistía en remarcar el trabajo. Y por eso hay una parte en la letra que dice que hay mucho trabajo por hacer, que estamos en el camino de la libertad, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Es una frase muy importante porque caminamos constantemente por el camino a la libertad. Para eso estamos aquí. Claro que llegamos lejos, pero podemos llegar siempre mucho más lejos. Y de eso se trata el trabajo, nuestro viaje, para continuar el proceso. Esas son las notas tan importantes para mí”. ¿El uso de ciertos instrumentos como el trombón en la canción tiene algún sentido en particular? “El sonido del trombón tiene que ver con los coros de trombones evangelistas. Los usé como un personaje, como el sonido de la fuerza. Investigando, descubrí que hay muchos videos de estos coros de trombones y me inspiraron bastante. Me acuerdo que llamé a un amigo Trombone Shorty, el músico más increíble que conozco, que incluso había tocado en mi banda cuando yo tenía 17 años. Juntos habíamos ido de gira por el mundo, pero desde aquel entonces hace lo suyo. Y cuando lo llamé para que tocara conmigo, voló especialmente hasta París para grabar su parte, porque yo había pasado ahí el verano. Y fue increíble sentir el movimiento de aquella época, te transporta”. ¿El coro religioso también? “Para la época y por el mensaje, obviamente quise que tuviera las raíces del ritmo blues y la música evangelista. Yo crecí cantando en coros, amo los coros, la música clásica y evangelista. Tienen muchísimo que ver con el sentimiento de aquella época. Sabía que tenía que incluirlo también. Y así lo hice, por toda la belleza y el poder que le agrega a la música”.

Justamente, Lenny nació en aquella época, en Nueva York, un 26 de Mayo de 1964, con el verdadero nombre de Leonardo Albert Kravitz. La madre, Roxie Roker, siendo actriz y productora de noticias de televisión vivió los momentos más históricos en primera persona, en los tiempos en que Rustin organizaba las conferencias que le dieron fuerza al liderazgo de Martin Luther King, tratando de poner un fin a la discriminación racial en Estados Unidos. Claro que al ser gay, en una época donde era tabú, trataba de no llamar demasiada atención, aunque también luchó por los derechos humanos homosexuales y hasta el Presidente Obama le entregó la Medalla de la Libertad, 25 años después de su muerte. ¿Cómo recuerdas hoy aquella década de los años 60, habiendo nacido en la época de Martín Luther King y Rustin, en medio de la lucha por tanta discriminación racial en Estados Unidos? “Tuve la suerte de crecer en los momentos más increíbles de aquel movimiento. Mi madre y sus amigos fueron pioneros no solo en el nivel artístico pero también a nivel social y político. Es por eso que en la canción yo también digo que estamos aquí para cumplir nuestros sueños. El sueño continúa siendo un sueño, más allá de aquella época. Cada día que respiramos estamos cada vez más cerca de ese sueño. Y la letra de mi canción habla de seguir adelante, con fe, trabajando unidos, caminando hasta lograr la meta en el camino de la libertad. Un camino largo y difícil, un camino que va de generación en generación”. En una ceremonia donde los musicales son tan importantes como los premios a los mejores actores, las apuestas del ganador al Oscar como Mejor Canción tiene una fuerte competencia este año. Es por eso que la Academia en un principio había hecho una preselección de las preferidas donde Lenny Kravitz competía con música tan diferente como tres canciones de ‘Barbie’, otras cuatro de ‘El Color Púrpura’ y ‘Flora and Son’, además de los temas de las superproducciones del principio de ‘Juegos del Hambre’ o ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ y ‘Asesinos de la Luna’. Pero a la hora de señalar a los cantantes más famosos, los preferidos siguen siendo Billie Eilish y Ryan Gosling con las canciones de ‘Barbie’.