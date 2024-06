Lionel Messi se prepara para la Copa América, pero ¿llegará al Mundial de 2026?

En relación a la próxima Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá , añadió: “también la edad es una realidad que está ahí, si bien es un número, los partidos que voy a jugar yo, tampoco son los mismos que jugaba cuando estaba en Europa en competición, que eran cada tres días, o en Champions o en la liga donde estaba, tanto en Francia como en España. Pero depende de cómo me sienta y lo que sienta yo al estar al lado de mis compañeros y ver si sigo estando a la altura o no” .

“Depende de cómo me sienta, de cómo esté yo físicamente y de ser realista conmigo mismo. Y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que tengo al lado. Saber cómo estoy físicamente. Todavía queda mucho para... entre comillas ‘queda mucho y poco’, porque pasa rápido, pero queda un tiempo y no sé cómo voy a estar en ese momento” , sintetizó Messi .

Asimismo, el astro argentino destacó la importancia del recambio generacional en el equipo: “está bueno que sean así, que haya esa conexión. Si hoy somos, si bien somos tres nomás, creo que es bueno el proceso de recambio, si bien ya está hecho el proceso en esta Selección, pero vienen muchos más jóvenes todavía, que vienen fuerte también, y que ojalá también sea de esa manera. La integración de ellos sea con confianza y suelto como para poder adaptarse lo más rápido posible a la Selección. Y creo que cuando uno está bien y se siente feliz, rinde de diferente manera también”.

¿SE REARMA LA MSN EN MIAMI?

Sobre la posible llegada de Neymar a Inter Miami, equipo donde ya militan Luis Suárez y el propio Messi, el capitán argentino fue cauto: “no, no sé. La verdad que ahora es difícil, él está en Arabia, le queda un año de contrato, me parece. Él pasó un año difícil ahora, donde estuvo mucho tiempo lesionado, que lo deja afuera de la Copa América también, donde no pudo jugar la mayoría de partidos en Arabia. Y bueno, ahora es difícil”.