Vinícius Junior ‘obviamente’ ganará el Balón de Oro según Neymar

“Creo en la gente que está conmigo todos los días y me lo dicen. Me dicen que soy el mejor y me lo acabo creyendo. No sé qué va a pasar. Quiero seguir aquí y hacer historia como Carvajal, Kroos o Nacho”, agregó Vini, revelando su admiración por las leyendas del Real Madrid.

Con información de EFE