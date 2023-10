‘Lo volvería a intentar, sueño con ganar en México’, afirma Checo Pérez tras chocar en el Gran Premio de la CDMX

Asimismo, aseguró que no esperaba que Leclerc frenara como lo hizo, razón por lo cual se dio la colisión.

“Hoy no era para estar en el podio, tenía que ganar la carrera, lo intenté y si salía de esa curva era la oportunidad de ganar. Tuve el contacto, lo intenté. Lo volvería intentar, solo sueño con ganar en casa” , afirmó Checo .

Tras este infortunio, Pérez declaró en entrevista que su objetivo no era el podio, sino ganar el GP y que volvería a hacer esta maniobra por cumplir su sueño de llevarse el triunfo en casa.

El piloto tapatío y su equipo, Red Bull , intentaron devolverlo a la acción, sin embargo, esto solo fue un intento frustrante pues ya no pudo volver a correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez .

Sergio Pérez tuvo el peor final en el Gran Premio de México . No fue quedar lejos del podio, ni mucho menos haber sido segundo o tercero, Checo tuvo que abandonar la carrera desde los primero segundos, por un aparatoso choque con Charles Leclerc .

“Tuve una muy buena arrancada y me encontré en una situación y fui por él. No pensé que Leclerc iba a frenar tan tarde y no esperaba que Leclerc estuviera ahí”.

Sergio Pérez se dijo consciente de que sabe que tiene que el subcampeonato en las manos, sin embargo, aseguró que lo único que pensaba era en llevarse el Gran Premio de México.

“Hay muchas oportunidades en estas tres siguientes carreras y todo puede pasar. Creo que si hoy hubiera pensado en el campeonato no hubiera corrido el riesgo. Hoy solo pensaba en ganar en México y cuando tuve la oportunidad lo arriesgué y lo arriesgué, quizá de más.