Los Gallos se mantendrán en La Corregidora para la Jornada 10

Luego de las sanciones dadas a conocer por la Federación Mexicana de Futbol en relación a que Gallos Blancos de Querétaro deberá jugar un año a puerta cerrada o cambiar de sede sus partidos restantes del torneo, se supo que la idea en el equipo es que se mantengan en el Estadio La Corregidora de cara al juego del próximo 17 de marzo frente al Necaxa, correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2022.

Gente allegada al club aseguró que están a la espera de que lleguen los nuevos administradores, quienes tendrán la última palabra, pero por el momento se sabe que, al dar permiso la Liga MX de que jueguen en casa, no tiene ningún caso hacer el traslado si pueden tomar parte en La Corregidora.

Por el momento, y como lo mencionó Adolfo Ríos, la nueva administración se presentará en cualquier instante para dar nuevas indicaciones y tomar al club, pero actualmente hay mucha incertidumbre en derredor del conjunto y la plantilla queretana.

En las últimas horas la comunicación no ha fluido del todo hacia cuerpo técnico y jugadores. Se entiende que hay un desánimo general en la plantilla e incluso al interior se menciona la posibilidad de que apenas termine la competencia varios jugadores se irán del equipo, incluido el cuerpo técnico encabezado por Hernán Cristante, quien se asegura también se le ve cabizbajo en medio de un caos por no saber cuál es el futuro, ya que los dirigentes que lo trajeron ya no están más en la institución.