Mamá del Shocker exige regalías a Luis Miguel por la canción ‘La Bikina’: ‘yo le puse el nombre’

En una reciente entrevista con el programa Ventaneando, Sanjuana Reyna, madre del famoso luchador Shocker, hizo un emotivo llamado al icónico cantante Luis Miguel para que la apoye económicamente debido a su interpretación del popular tema “La Bikina”.

Sanjuana, quien cuenta con 81 años, se presenta como la propietaria del nombre de dicha canción, y ha expresado su deseo de recibir regalías por el uso de esta canción por parte de diversos artistas a lo largo de los años.

“Si Luis Miguel quiere ayudarme, pues se lo agradecería mucho porque es como quitarle una semillita nada más. Si él me ayuda, pues que Dios lo bendiga, y si no, también que Dios lo siga ayudando y bendiciendo. ¿Qué le cuesta decir: ‘Con ‘La Bikina’ estoy ganando dinero, qué me cuesta darla a esta viejita’?”, declaró con sinceridad.

A pesar de que “La Bikina” fue originalmente compuesta por los reconocidos autores Jesús Rodríguez de Hijar y Rubén Fuentes, doña Sanjuana sostiene que la idea del nombre le pertenece.

Según ella, el título inicial que se había considerado para la canción era “La Piquina”, pero decidió cambiarlo porque no le gustaba. “Ese lo ideé yo, el nombre nació de mí; ese no lo pusieron ellos”, afirmó con orgullo.

Sanjuana Reyna enfatiza que su solicitud es justa y razonable: “Creo que es justo que compartan conmigo un poquito de las ganancias para mi salud.