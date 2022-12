Marruecos recibe a su histórica selección

Marruecos finalizó en el cuarto sitio de la competición luego de caer por 2-1 ante Croacia en el duelo por el tercer puesto. Aun así, el papel desempeñado superó las expectativas de la mayoría de los marroquíes.

“Todavía no me cabe en la cabeza lo que ocurrió en este Mundial”, relató Anour El Berkaoui, estudiante de 23 años. “El equipo ha fijado un estándar tan alto que ahora no estaremos contentos con nada que no sea ganar la próxima Copa Africana de Naciones”.