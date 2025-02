‘Es montaje’, responde delegado de Bienestar Coahuila a acusaciones de Latinus sobre nexos con narco detenido en EU

“Esta nota que ha salido, donde me exhiben a mí con una fotografía con Luis Roberto García y adjuntan unos documentos, es totalmente un montaje; esto no existe, no somos las personas que estamos en los documentos y no tenemos ninguna relación con ellas”, indicó.

Además, el delegado afirmó que no conoce a la persona mencionada en la nota que fue detenida por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

“Esto es total y absolutamente falso, no tenemos ningún vínculo ni relación con la persona que está supuestamente detenida por actos ilegales. No lo conozco, no es mi familiar, no es un amigo. Aprovechamos para desmentir categóricamente esto”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Cae por narco presunto operador financiero del delegado del Bienestar en Coahuila

Villarreal aseveró que los trascendidos forman parte de una campaña de desprestigio y que, aunque se respeta la libertad de expresión, este argumento ha sido utilizado “para mentir”.

“Decirles que esta gran campaña para desprestigiar y tratar de manchar mi imagen es una campaña que ya ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo y hoy están rebasando los límites. Estamos a favor y defendemos la libertad de expresión, pero hay muchos medios irresponsables y redes sociales que opinan, y esa libertad de expresión que defendemos la han convertido en una libertad para mentir”, afirmó.

“Seguiremos trabajando muy fuerte en la delegación de Bienestar Coahuila y muy fuerte en Tamaulipas con este grupo que es la Avanzada Tamaulipeca y que nuestro único interés es apoyar a este movimiento y a los más necesitados”, concluyó.