La preparación de la Selección Nacional para la Copa del Mundo Qatar 2022 debe contemplar, además de los juegos amistosos, la evaluación constante de los futbolistas que Gerardo Martino tiene en la mente para que formen parte del equipo con el que cerrará su ciclo como entrenador del conjunto mexicano. Así es. Por ahora, el Tata no tiene pensado renovar, pero eso no significa que no busque lavar su ...