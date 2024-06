Messi y su retiro del futbol: ‘disfruto jugar porque cada vez falta menos para dejarlo’

Lionel Messi está próximo a cumplir 37 años el 24 de junio, fecha que se empatará con los primeros pasos en la Copa América con la Selección Argentina. La edad no miente y hay una palabra en el aire que nadie quiere decir, pero que eventualmente se pronunciará: el retiro.

En una entrevista que brindó a ESPN, Leo se ánimo a hablar de este tema.

“¿Estás asumiendo que queda menos? ¿lo disfrutas más por eso? Creo que el mundo no está preparado para que dejes el futbol, ¿y tu?”, le planteó el periodista Martín Arévalo.

“Y yo creo que tampoco, toda mi vida hice esto. Me encanta jugar a la pelota, disfruto de los entrenamientos, del día a día, de los partidos... Y sí, un poco de miedo a que se termine todo siempre está. Fue un paso difícil dejar Europa para venirme acá. El hecho de haber sido campeón del mundo ayudó mucho y a ver las cosas de otra manera también. Pero no lo pienso, intento disfrutar. Por eso disfruto muchísimo más todo, porque soy consciente de que cada vez falta menos. Y la paso bien en el club, con la suerte que tengo de tener compañeros y amigos al lado. La paso bien en la Selección donde tengo compañeros y amigos también; y muchos. Y disfruto de los pequeños detalles que sé que cuando no juegue más voy a extrañar”, sentenció.

Sobre lo que seguirá antes de abandonar las canchas, aceptó que no irá más allá de la MLS: “¿tu último club es el Inter?”, le plantearon. Sin dar una palabra determinante, dejó en claro que hoy ese es su plan: “creo que sí. Hoy por hoy creo que va a ser mi último club”.