Mexicanos en Europa: Chucky Lozano destaca y anota con el PSV en la Eredivisie

No obstante, el delantero mexicano aún tiene un pendiente grande en la Premier League: anotar, ya que arrastra una larga sequía de anotaciones desde que estaba en Wolverhampton.

Raúl Jiménez de a poco va recuperando su nivel en Inglaterra, ya que no le costó mucho tiempo hacerse de la titularidad en el Fulham , escuadra con la que volvió a tener regularidad.

El Fulham no pudo sumar de a tres puntos en su visita al Crystal Palace, por lo que se tuvieron que conformar con un punto. No obstante, pese a que jugó todo el partido, Jiménez sigue sin estrenarse con los Whites.

Cuando avanzaba el minuto 14 del partido, Valencia se fue al frente con una rápida acción que sorprendió al exjugador de Rayados, quien en su intento de cortar la jugada acabó por regalar un gran espacio, ya que no fue capaz de contactar el balón ni de impedir el pase.

