¡Mexicanos en los Emmy! Logran nominaciones ‘Andor’, con Diego Luna y Emmanuel Lubezki por ‘Disclaimer’

La serie ‘Andor’, protagonizada por el mexicano Diego Luna, obtuvo 14 nominaciones a los Premios Emmy 2025, cuya ceremonia se celebrará el próximo 14 de septiembre. Aunque la más nominada de la contienda resultó ‘Severance’, de Apple TV+ con 27 nominaciones.

La producción de Apple narra la historia de un empleado cuya empresa separa quirúrgicamente los recuerdos laborales de los personales, competirá como mejor serie de drama con ‘Andor’ de Disney+, tuvo 14 nominaciones en total; ‘The White Lotus’ de HBO Max, con 23; ‘The Last of Us’ también de la misma plataforma logró 16; ‘The Diplomat’ de Netflix se quedó con 2; mientras que ‘The Pitt’ también de HBO Max, logró 13; La polémica ‘Paradise’ de Hulu, quedó con 4 y ‘Slow Horses’ de Apple TV+ con 5.

La producción de Lucasfilm también fue reconocida en categorías como Guión Destacado para una Serie Dramática, Dirección Destacada, Edición de Imagen, Banda Sonora Original, y Música y Letras Originales, además de su Cinematografía, Vestuario de Fantasía o Ciencia Ficción, y Efectos Visuales Especiales.