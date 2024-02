México logra agónico triunfo ante República Dominicana

Bonilla, de 21 años, descolgó nueve rebotes, mientras que el veterano Jaimes, de 31 años, bajó ocho tablas. “Estoy muy feliz por haber hecho un buen partido, cada que anotaba una canasta me daba cuenta de cómo lo festejaba la tribuna” , declaró Gael Bonilla, que ayer lunes festejó su cumpleaños.

“No todos los días podemos ganarle al número 10 del mundo” , dijo Quintero . “Gael estuvo a punto de no venir a esta ventana porque estaba lesionado, durante el juego me decía que lo sacara un poco porque se podía reventar, arriesgó su contrato y eso habla del compromiso con la Selección” , agregó.

El marcador final no representa el nivel de drama que vivió México , un equipo al que le faltó manejo de partido para cerrar el duelo en el último periodo, resintiendo las ausencias de Francisco Cruz y Joshua Ibarra para terminar el tiempo regular empatado a 66 unidades.

“Me enfermé en Dominicana por el aire acondicionado, tenía fiebre, al medio tiempo del partido vomité; pero no me podía salir porque sabía que el equipo me necesitaba”, agregó.

La Arena Ciudad de México, el mejor recinto para el basquetbol que tiene México, recibió el duelo eliminatorio ante los caribeños, que el pasado viernes habían ganado de locales 84-70. Pero ahora no tenían a sus figuras Jean Montero y Ángel Delgado.

Con el resultado, Dominicana y México tienen una victoria y una derrota luego de dos jornadas. Canadá, que le ganó en dos ocasiones a Nicaragua, es el líder del Grupo C. La próxima ventana eliminatoria será en el mes de noviembre de este año.