México va por dos ‘peces gordos’ de Conmebol: busca la Selección enfrentarse a Brasil y Uruguay

México enfrentará este fin de semana a Ghana, una de las mejores selecciones de África y, posteriormente, a Alemania, combinado nacional considerado potencia mundial, por lo que, en palabras del propio Jaime Lozano, la Federación Mexicana de Futbol busca continuar con estos rivales de envergadura.

Durante la conferencia de prensa ofrecida previo al duelo entre el Tricolor y su similar africana el próximo sábado 14 de octubre, Jimmy aseguró que los altos mandos del combinado azteca están intentando concretar duelos ante Brasil y Uruguay, países considerados de los mejores del Mundo.

“Lo de Brasil es la intención, paso a paso, clasificarnos a la Copa América, la intención es estar viendo. Lo mejor no siempre es enfrentar a los más grandes, porque en la Copa América o en un Mundial te enfrentas a un equipo que no sea tan grande y eso defina el pase, o un equipo que no es tan grande.

“Como la vez pasada, que te dan el balón y se complica. Se busca enfrentar a Brasil, previo a que se pueda iniciar la Copa América”, reconoció Lozano.

El timonel de México aseguró que su plantilla está en camino de conseguir el pase a la próxima Copa América, mismo que disputarán en la Nations League, de acuerdo a lo decidido por la Concacaf. Este torneo se llevará a cabo en 2024 dentro de territorio estadunidense.