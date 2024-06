‘Mi trabajo ya está hecho’: Carlos Alcaraz, apuesta por él y el Real Madrid en la Final de la Champions League

“Yo ya he hecho mi trabajo”, bromea Alcaraz, mientras reserva una sala en su hotel para disfrutar del partido junto a su familia y equipo. Su optimismo no se detiene, y como buen seguidor del Real Madrid, hace su pronóstico para el encuentro: “vamos a estar animando al Madrid a tope. Me voy a mojar, yo creo que Vinicius va a hacer un gran partido y va a ser un jugador clave. Mi porra es que el Borussia va a atacar y va a marcar. Un 2-1 para el Madrid”, confiesa Alcaraz.