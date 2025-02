¿CFE ofrece descuento del 50% para adultos mayores con INAPAM? Esto dice el Gobierno

A través de redes sociales y otras plataformas digitales ha revivido una noticia que se remonta al año 2022, en la cual se aseguraba que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizaba un descuento del 50 por ciento para aquellos adultos mayores que cuenten con su tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Sin embargo, estos rumores fueron aplacados por ambas instituciones, aclarando que no hay acuerdo alguno: “Personas adultas mayores ¡No se dejen engañar! El INAPAM no tiene ningún convenio con la CFE, por lo que no existe ningún descuento en el servicio con la Credencial INAPAM”, dice el comunicado del Gobierno Federal.

El resurgimiento de esta noticia se originó debido a una propuesta presentada en el Senado de la República, con la cual se prevé apoyar a grupos poblacionales vulnerables con descuentos especiales en sus recibos de luz.

PROPONEN INICIATIVA EN EL SENADO EN FAVOR DE ADULTOS MAYORES

Fue el grupo parlamentario del Partido del Trabajo quien dio su propuesta para la modificación del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se le otorgue un descuento del 50% en las facturas de electricidad o recibos de luz a personas con discapacidad, adultos mayores, personas e situación de pobreza extrema y madres solteras.

De esta forma, se busca garantizar que el servicio de luz sea un derecho seguro, continuo y accesible.

CFE YA OFRECE DESCUENTOS A LA POBLACIÓN

La Comisión ya ofrece descuentos a ciertos grupos de población que tienen su residencia en zonas cálidas y temperaturas altas durante los meses de verano y calor extremo, ya que suelen consumir más electricidad al conectar aparatos que ayuden a mantener un hogar fresco, evitando los riesgos de la temporada.

Además de éste, hay programas de apoyo social. La Trifa de Bajo Consumo es uno de ellos, el cual se dirige a familias de bajos recursos, ofreciendo tarifas y descuentos automáticos.