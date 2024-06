Mike Tyson ‘obligado’ a posponer la pelea contra Jake Paul

“Quiero agradecer a mis fans de todo el mundo por su apoyo y comprensión durante este tiempo. Desafortunadamente, debido a mi brote de úlcera, mi médico me recomendó aligerar mi entrenamiento durante unas semanas para descansar y recuperarme” , dijo Mike Tyson en un comunicado. “Mi cuerpo está en mejor forma general que desde la década de 1990 y pronto volveré a mi programa de entrenamiento completo. Jake Paul, esto puede haberte dado algo de tiempo, pero al final terminarás noqueado y eliminado del boxeo para siempre. Aprecio la paciencia de todos y no puedo esperar para ofrecer una actuación inolvidable a finales de este año” .

“Apoyo totalmente posponer el evento para que Mike Tyson no tenga excusas cuando llegue la noche de la pelea”, dijo Jake Paul. “Mis fanáticos saben que no quiero enfrentar a Iron Mike en nada que no sea su mejor nivel, pero no se equivoquen: cuando suba al ring conmigo, estaré listo para reclamar mi victoria con un final sensacional. Paul vs Tyson será histórico y prometo dar lo mejor de mí en este enfrentamiento único en la vida”.

La pelea será transmitida en vivo por Netflix.