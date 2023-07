Y hoy no es la excepción.

Cabe mencionar que, el carácter no es lo único que ambas comparten , ya que su estilo de pelea es similar. Y, otro de los detalles más interesantes de lo que será este “rematch” , gira, justamente, en torno a ello.

Rumbo a la pelea, el Team Soberón se está enfocando a trabajar un estilo “poquito” diferente al que ya tiene, con el fin de desestabilizar lo que Shelly conoció en la pelea anterior. “Monny” está trabajando su juego de piernas, para tener más movimiento y oportunidad de salir y entrar con agilidad; con ello piensa desesperar a su rival.

“Vamos a darlo todo (...) para mí es un orgullo el poder representar a mi ciudad, a mi estado y, ahora mucho más, a mí país en una pelea internacional”.

FUE TODO UN ÉXITO

En el 2022, cuando las peleadoras se vieron las caras por primera vez, su combate había sido promocionado como el preliminar, pero, una vez ya en la arena, se tomó la decisión de colocarlas como las estelares.

Mónica recuerda con emoción, felicidad y sobretodo, seguridad, que en aquella noche dieron un buen espectáculo, lo que la hizo echarse al público estadounidense a la bolsa. Haciéndolo en calidad de extranjera y con una afición que apoyaba más a su rival, ganar le dio una gran satisfacción.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce a Ileana Mesta: la powerlifter lagunera que no se rinde

“Desde que se publicó la pelea, he notado muchos comentarios positivos de gente de allá, de seguidores que me han escrito que me van a ir a apoyar”.

Con todo esto, la boxeadora asegura que fueron la pelea que salvó la función porque, algunas anteriores se habían terminado en el primero o segundo round por KO.

“A final de cuentas, como aficionado vas a ver un espectáculo y, el hecho de ver el boxeo femenil como estelar, demuestra que somos fuertes, aguerridas y que tenemos mucho poder”.

Este apoyo es uno de motores que impulsan a Monny a seguir dando lo mejor de sí y continuar forjando su ya cimentada carrera, cada vez más.