TE PUEDE INTERESAR: Claudia Cano, la coahuilense que sí pudo y conquistó los Six Majors en Tokio

“Llega el punto en el que mi mamá me dice que tenía que hacer un deporte” . Y así llegó el box a su vida . Su primer acercamiento ocurrió cuando, en compañía de su mamá, llegaron al Gimnasio Municipal a pedir informes, momento en el que quedó maravillada y dijo “Yo soy de aquí”.

UN RETO ENORME

El hecho de estar haciéndolo, es su más grande logro: “algo que me imaginaba que no iba a lograr, lo estoy haciendo”. Linda explica que recibió muchos comentarios sobre su decisión de pelear, algunos de ellos encaminados a que era “una niña” y que no iba a poder.

Afortunadamente, la boxeadora tenía la convicción de que puede y que nadie la iba a detener, respondiendo con un “si otras personas pueden, por qué yo no”, pensamiento que mantiene desde entonces.

TE PUEDE INTERESAR: Muy motivado y lleno de sueños, karateca saltillense va directo a la cima

Al día de hoy, su más grande motivación son sus dos hijos Jorge y Sherlyn, de 6 y 1 año de edad, por quienes cada día da lo mejor de sí, en su vida diaria y en su carrera profesional, camino que, aunque no ha sido fácil, ha logrado sobrellevar de la mano de su red de apoyo, encabezada por sus padres.

Es justo por ellos, que “Dinamita” busca traerse la victoria a casa, para hacerla de los tres. Y qué mejor motor para luchar en la pelea que es pieza clave y antesala da las grandes ligas. De ahí depende todo para poder pelear el campeonato del mundo.