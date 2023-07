¡Nada para nadie! La curiosa regla de Wimbledon que suspendió el duelazo entre Murray y Tsitsipas

El jueves de acción en Wimbledon se estaba cerrando con un entretenido encuentro entre el local Andy Murray (40°) y Stefanos Tsitsipas (5°). El británico se encontraba 6-7 (3), 7-6 (2) y 6-4 a favor del británico, cuando la umpire frenó las acciones.

Para tristeza de los espectadores y de Murray en particular, el atractivo partido no pudo completarse por una particular medida de la organización, que siempre genera todo tipo de repercusiones en el mundo.

TE PUEDE INTERESAR: Zinedine Zidane sería nuevo DT de México después de la Copa Oro: revelan que FMF firmará al exentrenador del Real Madrid

Resulta que existe un convenio entre los organizadores del torneo y los vecinos del barrio donde está emplazado el All England Club para que no haya actividad más allá de las 11 de la noche, en Inglaterra. Esta medida se toma para que “no haya ruidos que molesten a la comunidad”.

Este toque de queda se estableció en 2009 cuando se puso el techo sobre la cancha central, lo que permitió que los partidos continuaran en la noche bajo las luces artificiales. El Ayuntamiento de Merton fijó el horario límite al conceder el permiso de obras para el techo.