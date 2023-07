Stan Wawrinka avanza en Wimbledon, pero le toca ‘la más fea’: su siguiente rival es Novak Djokovic

Etcheverry no pudo continuar con su aventura en Wimbledon después de remontar dos sets y ‘break’ abajo contra Bernabé Zapata, pese a que la lluvia provocó que tuviera un día más de descanso de lo esperado.

El suizo Stan Wawrinka superó al argentino Tomás Martín Etcheverry por 6-3, 4-6, 6-4 y 6-2 y se enfrentará en dieciseisavos de final con el serbio Novak Djokovi c , al que ganó dos finales de Grand Slam.

Ahora Wawrinka se enfrentará a una de sus víctimas preferidas, no por dominio en el cara a cara, donde vence con facilidad el serbio por 20-6, sino porque el helvético le arrebató dos Grand Slams, en la final de Roland Garros 2015 y del US Open 2016. Además, el suizo le frenó en otros dos Grandes, en Australia 2014 y en el US Open 2019.