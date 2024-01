Nadal prende las alarmas tras eliminación en Brisbane: peligra su participación en el Abierto de Australia

Tras un agotador encuentro entre el histórico tenista español y el australiano Jordan Thompson, Rafael Nadal no tuvo mejor día y se despide del Torneo de Brisbane, luego de su prometedor regreso tras casi un año fuera del tenis.

El mallorquín, quien tenía casi 350 días sin jugar, sin embargo, este viernes tuvo un duro enfrentamiento contra Thompson, que gozaba de estar en su natal Australia, y fue eliminado en la etapa de Cuartos de Final perdiendo en tres sets (7-5, 6-7, 6-3).

El partido duró casi tres horas y media, fue sumamente parejo y estuvo marcado por la resistencia física de Nadal, quien no logró avanzar a las Semifinales del torneo que se lleva a cabo en el apodado “país de los canguros”.

TE PUEDE INTERESAR: Semana 18 de la NFL: Steelers, Colts o Packers, ¿qué equipos tienen posibilidades de avanzar a los Playoffs?

A pesar de los esfuerzos y empeño de revertir el resultado, fue opacado por un grave error, oportunidades desperdiciadas, además de su falta de precisión en su golpe y su drive, el desgaste del español se resintió a medida que avanzaba el encuentro a tal grado de llegar a recibir atención médica.

Todo esto influyó en su derrota ante un Thompson que siempre mantuvo firme su nivel, sin llega a mostrar nerviosismo o temor. Finalmente, este resultado derrumba las esperanzas de un posible enfrentamiento entre el mallorquín y el búlgaro Grigor Dimitrov, quien venció al también local, Rinky Hijikata.

“Tengo que ver cómo me levanto mañana. Estos días, cuando he hablado con ustedes, siempre lo he hecho con precaución porque sé que después de un año, es difícil para el cuerpo jugar torneos al máximo nivel.