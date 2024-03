Nadie lo puede creer, Checo Pérez, queda fuera del podio del Power Rankings de la Fórmula 1

A pesar de ese gran desempeño demostrado por Checo Pérez , no le alcanzó para meterse en el podio del Power Ranking de la Fórmula 1 , nuevamente quedando fuera de los tres primeros sitios.

El tapatío quedó por encima de los compañeros de profesión, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso, Russell, Lando Norris y Alex Albon.

Esta situación claramente causó el descontento de la fanaticada mexicana, al ver a su compatriota en un puesto muy bajo, después de lo demostrado en Arabia Saudita, y dejaron salir su furia y rabia en los comentarios de las redes sociales de la Fórmula 1.

SE NOS VA CHECO, ESTE ES EL MOTIVO POR EL CUAL SE RETIRARÍA DE LA F1

Aunque es un tema que todavía ve lejano, el piloto de Red Bull, que ya lleva 14 temporadas corriendo en la F1, dio a conocer el motivo que lo orillaría a hacerse a un lado de las pistas, en entrevista para The Athletic.

“Soy diferente. Diferente desde el punto de vista de que tengo una familia, tengo cuatro hijos, y quiero verlos crecer. Cuando lleguen a ciertas edades, quiero estar muy presente y disfrutar con ellos; llevarlos a luchar por sus sueños, sea cual sea ese sueño”, mencionó el mexicano.

”Quiero ser parte de sus sueños. Sé que no voy a estar aquí (en la F1) para siempre, pero una de mis inspiraciones es que mi hijo menor me vea correr. Así que (el retiro) no será pronto”, agregó el piloto nacido en Guadalajara.