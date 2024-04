Nico Sánchez, auxiliar de Rayados, confiesa que Lionel Messi sí quiso pelear tras derrota en Concachampions

“Entiendo que al hacerse público el audio mucha gente se siente ofendida o tocada, ya que el entrenador de Inter, Gerardo Martino, no lo conozco y me referí de manera irrespetuosa y le ofrezco disculpas. Soy tan argentino como todos ellos y defenderé siempre a mi club. Acá estoy para poner la cara y hacerme cargo” , agregó el exjugador.

“El audio lo hice yo, explico lo que sucede el miércoles en zona mixta, fuera de vestidores. Así como detallé en el audio, que mandé a mi círculo íntimo o privado, pero lejos de enojarme con ellos es error mío, nunca me había sucedido y me servirá de aprendizaje” ; dijo en un primer momento el futbolista.

“Sí, me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar, porque lo habría hecho, me tuvo a un centímetro, me puso el puño a lado de la cara. Yo creo que estaba buscando más mi reacción más que pegarme”, comenzó a narrar Nico en el audio filtrado por el medio Fox Sports.

“Cuando termina el partido nosotros bajamos al vestuario y todavía no estaban los jugadores nuestros ni del Inter y cuando estoy en la puerta del vestuario lo veo a Messi ahí a tres metros míos, estaban los de seguridad y una persona que me imagino trabaja con Inter. Yo me acerco para pedirle una foto a Messi, el de seguridad buena onda me para y veo que Messi estaba re-caliente.

“Cuando entran los árbitros los encara Messi y les dice todo, de todo a los tres cuatro árbitros y al lado de él el ‘Tata’ Martino, pero desubicados los dos. Cosa que si hacemos nosotros nos echan a la mier... los árbitros entran, no le dicen nada”, fue parte de la nota de voz de cuatro minutos que mandó a sus allegados.

TE PUEDE INTERESAR: F1: ¿Cómo saldrá Checo Pérez en el Gran Premio de Japón?

“Apareció Messi y me quería comer crudo, se me acercó el de seguridad, pero no hizo nada porque yo no reaccioné. El enano estaba endemoniado, tenía la cara del diablo. ‘¿Quién te piensas que eres?’ (le dijo). Creo que no me insultó, pero como yo no lo miraba, miraba a otro lado.

“’Tata’ estaba encendido y lo estaba viendo que quería tirar algo más. Yo estaba tranquilo, nunca me enojé y estaba gente de la Concacaf. Los miro y les digo: ‘Si nosotros hacemos eso nos echan a todos, ¿para qué? El ‘Tata’ Martino se dio la vuelta y me empezó a decir de todo. El ‘Tata’ Martino un pelotudo. Los videos los dejan mal parados, los borraron.

“Ellos quieren ensuciar y embarrar la cancha y yo quise evitar o dejarlos en evidencia, pero no hubo piñas, peleas, sino pura discusión. Ellos querían que nosotros mandáramos una macana. No saldrá ningún video, porque quienes quedan mal son ellos”, finalizó el audio revelado por Fox Sports.

Con información de ESPN