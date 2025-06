Al sentirse agraviado, Robert Lewandowski, leyenda de Polonia, se retira de su selección

Al histórico delantero le fue quitado su estatus de capitán y prefiere no jugar mientras no cambien al seleccionador Michal Probierz

A un año de la Copa del Mundo de 2026, una de las figuras más destacadas del fútbol mundial ha sacudido el panorama deportivo al anunciar su renuncia temporal a la selección nacional. Robert Lewandowski, actual delantero del FC Barcelona y considerado uno de los mejores artilleros de la era moderna, comunicó a través de sus redes sociales su decisión de no seguir representando a Polonia mientras Michael Probierz siga al frente del equipo.

El anuncio se hizo mediante una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), donde Lewandowski expresó: “Considerando las circunstancias y la pérdida de confianza en el entrenador de la selección, decidí renunciar a jugar para mi país mientras él sea el seleccionador. Espero poder volver a jugar para la mejor afición del mundo.”

El jugador ahondó sobre el momento que vive al afirmar: “Recibí una llamada sorpresa del entrenador Michal Probierz con la información de que había decidido retirarme el brazalete. No estaba preparado para ello; estaba acostando a mis hijos. La conversación duró unos minutos. Ni siquiera tuve tiempo de informar a mi familia ni de hablar con nadie sobre lo sucedido, porque momentos después apareció un mensaje en la página web de PZPN. La forma en que me lo comunicaron me sorprendió mucho”.

La noticia ha generado preocupación entre la afición polaca, ya que la selección aún tiene seis partidos clave en las Eliminatorias para el Mundial 2026. La ausencia del goleador histórico pone en jaque la ofensiva del combinado nacional, apodado ‘Las Águilas Blancas’, que deberá encontrar soluciones rápidas para mantener sus aspiraciones mundialistas intactas.

ROBERT LEWANDOWSKI ES UN FUTBOLISTA DE ÉPOCA

Robert Lewandowski ha forjado una carrera ejemplar tanto a nivel de clubes como en selecciones. Formado en las categorías inferiores del fUtbol polaco, dio el salto al estrellato internacional con el Borussia Dortmund, donde se coronó campeón de la Bundesliga y alcanzó la final de la UEFA Champions League en 2013.

Posteriormente, su paso por el Bayern Múnich lo consolidó como uno de los mejores delanteros del planeta. En el club bávaro ganó ocho títulos de Bundesliga consecutivos, una Champions League en 2020, y múltiples distinciones individuales, incluyendo el premio The Best de la FIFA en 2020 y 2021.

Desde 2022, Lewandowski milita en el FC Barcelona, donde ha mantenido su alto nivel competitivo, convirtiéndose en uno de los pilares ofensivos del conjunto catalán y liderando la tabla de goleo en LaLiga durante la temporada 2022-23.

En el plano internacional, Lewandowski es un verdadero emblema de la selección de Polonia. Desde su debut en 2008, ha disputado 158 partidos con el equipo nacional, anotando 85 goles, lo que lo convierte en el máximo goleador histórico de su país.

Supera ampliamente al segundo en la lista, Wlodzimierz Lubanski, quien marcó 44 goles. Ha participado en tres Eurocopas (2012, 2016 y 2020) y en dos Copas del Mundo (2018 y 2022), siendo capitán y referente dentro y fuera del campo.

A pesar de su renuncia temporal, Polonia actualmente lidera el Grupo G de las Eliminatorias, por encima de selecciones como Finlandia, Países Bajos, Lituania y Malta, con dos victorias en su haber. No obstante, el camino hacia el Mundial será más difícil sin su estrella, y los próximos meses serán clave para definir el futuro del combinado nacional.