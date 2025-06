Saltillo: ‘Donde hay amor hay familia’; marcha la comunidad LGBTTTIQ+ por derechos y espacios

El pliego entero fue entregado por parte del colectivo Orgullo y Dignidad a Patricia Yeverino, encargada del despacho de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación.

“Es un honor estar aquí hoy frente a todos ustedes con esta gran responsabilidad, porque me llevo una gran responsabilidad, no solamente en lo personal, sino en lo institucional, de gestionar todas y cada una de las peticiones que hoy me hacen entrega. Confíen en que para el Gobierno del Ingeniero Manolo Jiménez esto será una prioridad. Y más allá de ello, decirles que no están soles, que están las instituciones y que estamos todas, todos y todes aquí, las unas y los otros, para acompañarnos, para acompañar esta lucha, porque no hay que dejar de luchar, hay que estar siempre con la mano levantada, porque los derechos no están garantizados nunca”, expuso en el escenario instalado frente al ITS.