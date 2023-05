Sus dos MVP (en los años 2021 y 2022) son mérito suficiente como para considerar al pívot como uno de los mejores jugadores del mundo y, por qué no, el mejor en la actualidad.

Y es que para el genio serbio la encomienda no es fácil: buscará conquistar el primer anillo de la NBA para los Nuggets de Denver en toda su historia.

“Lo que me encanta de Nikola es que con todo su éxito, sus MVP, los contratos millonarios y todo eso, sigue siendo el mismo tipo. Me maravilla eso porque he estado en este deporte mucho tiempo y eso es una rareza en este negocio”, comentó Malone la semana pasada en una rueda de prensa.

RIVAL CON SANGRE CALIENTE

En los pronósticos previos al comienzo de la temporada, los Heat de Miami se colocaban a años luz de los favoritos para coronarse campeones de la NBA, sin embargo, los Nuggets serán su rival y no es para nada fácil.

Los de Florida van por una hazaña que se basa en organización, programación y en el liderazgo de tres figuras incuestionables: Pat Riley en la presidencia, Erik Spoelstra en el banquillo y Jimmy Butler en la pista.

Para llegar a las Finales, fulminaron a los Bucks de Milwaukee, a los Knicks de Nueva York y a los Celtics de Boston.

Al margen del pívot Bam Adebayo, que ha dado un paso al frente en esta temporada, se coloca una serie de jugadores no elegidos en el draft como Caleb Martin, Max Strus, Gabe Vincent o Duncan Robinson.

Si Jimmy dirige al equipo en el campo y Riley mantiene estándares de máxima exigencia en la cúpula directiva, el tercer as de los Heat se sienta en el banquillo: Spoelstra.