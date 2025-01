¿Qué hizo Imelda? Se queda Maribel Guardia con la custodia temporal de su nieto tras acusaciones a su nuera

Maribel Guardia tendrá de manera temporal a su nieto José Julián en su casa durante 10 días, dio a conocer la actriz que así lo determinó la Fiscalía capitalina mientras se lleva a cabo la investigación sobre la demanda que interpuso en contra de su nuera Imelda Tuñón.

En el video posteado en su cuenta de Instagram, Maribel da detalles del proceso y asegura estar buscando el bienestar de su nieto. “Los especialistas en este tipo de investigaciones, al terminar de analizar a todas las partes, nos informaron que se determinó que el niño debe quedarse de manera temporal (por 10 días conmigo), sólo mientras se lleva a cabo la investigación”, dijo la conductora y protagonista de películas y telenovelas.

Insistió además, que no pretende sustituir con su nieto la ausencia de su hijo fallecido. “No se me ha concedido la guarda y custodia. Yo estoy convencida de que los niños deben estar con su mamá. Siempre voy a defender ese principio. Pero eso sí: él necesita una madre sana y plena de sus facultades. De más está decir que no pretendo suplir a mi hijo, su pérdida es irremediable y su ausencia permanente. Pero sí es mi obligación cuidar el interés de mi nieto”, dijo Maribel.