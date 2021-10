Nunca es demasiado tarde para escalar esa montaña

Las agotadoras escaladas significaron una divergencia de la primera mitad de vida sedentaria y cerebral de Wolownick. Al crecer en Nueva York, pintó y tocó el piano en Jackson Heights, Queens. De adulta, dio clases de cinco idiomas y escribió libros, incluidas unas memorias publicadas en 2019, “The Sharp End of Life: a Mother’s Story”, en las que cuenta, en parte, su primer ascenso a El Capitán. En 1990, unos años después de mudarse a los suburbios de Sacramento, California, donde creció su esposo, fundó una orquesta en West Sacramento y la dirigió.

“Fueron cosas maravillosas y muy satisfactorias, pero, en realidad, no fue tan físico. Desde luego, no había ningún peligro”, dijo. “Ni en un millón de años imaginé que podría escalar El Capitán”.

P: ¿Por qué empezó a escalar?

R: A Alex siempre le ha encantado. A menudo era muy callado, incluso taciturno cuando era niño, pero hablaba de escalar. El deporte tiene una jerga real, dicen cosas como “jugging” (cuando un escalador que va detrás de otro sube por la cuerda fija que el primero ya ancló en una estación de aseguramiento) y “rapel” (el sistema de descenso por superficies verticales en el que se usan técnicas de cuerdas), y yo no tenía ni idea de lo que él estaba diciendo. Me dolió no poder relacionarme con él por esto. Pensé que debía intentarlo para que al menos pudiéramos hablar.

P: ¿Cómo lo intentó?

R: Hace unos 10 años, Alex estaba en casa con una lesión, así que le pedí que me llevara al gimnasio de escalada. Pensé que solo iba a familiarizarme con el equipo, subir hasta la mitad de la pared, volver a casa y ser feliz. Hice una primera subida y llegué hasta la cima, unos 13,17 metros, y me sorprendió por completo el hecho de que no sentí nada de miedo. Así que hice 12 escaladas más ese día y me encantó.

P: ¿Cómo era su vida antes de eso?

R: Una confusión total. Mi esposo, Charles, murió a los 55 años en el aeropuerto de Phoenix un mes después de que me divorciara de él y me convertí en albacea de su patrimonio. Mi padre acababa de morir y yo también me ocupaba de su patrimonio. En 2004, Alex casi muere mientras caminaba con raquetas de nieve cuando tenía 19 años. Así que comencé a correr, poco a poco, y terminó siendo una pasión. No había nada en la vida que estuviera haciendo por mí y correr era para mí. Escalar resultó ser lo mismo, un escape, pero requirió valentía.